2020-07-25T20:03:19+03:00
Общество

Не во всех районах Тверской области выходные будут солнечными

МЧС предупредило жителей о дождях и грозах
Ольга ТРОФИМОВА
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О дождях и грозах предупредили жителей Тверской областиО дождях и грозах предупредили жителей Тверской областиФото: Иван МАКЕЕВ
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что в ближайшие часы в отдельных районах Верхневолжья 25 августа ожидаются гроза, ливневые дожди, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

В воскресенье, 26 июля, в Тверской области также не исключены дожди и грозы. При этом синоптики прогнозируют безветреную теплую погоду. Днем до +23 градусов.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при грозе и сильном ветре.

Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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