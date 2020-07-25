Не во всех районах Тверской области выходные будут солнечными

25 Июль 2020 2020-07-25T20:03:19+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщило, что в ближайшие часы в отдельных районах Верхневолжья 25 августа ожидаются гроза, ливневые дожди, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

В воскресенье, 26 июля, в Тверской области также не исключены дожди и грозы. При этом синоптики прогнозируют безветреную теплую погоду. Днем до +23 градусов.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности при грозе и сильном ветре.

Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU