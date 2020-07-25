Лучшие моменты фестиваля "Нашествие" в Тверской области покажут онлайн

25 Июль 2020 2020-07-25T17:47:23+03:00

Из-за коронавируса главное приключение года отложили на год

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Всем, кто с нетерпением ждал "главное приключение года", которое ежегодно проходит в Большом Завидово в Тверской области, представилась возможность вспомнить лучшие моменты и выступления с фестивалей прошлых лет.

С 24 по 26 июля НАШЕ.ру вместе с Яндекс.Эфиром организуют трансляцию выступлений "Нашествия".

Напомним, "Нашествие-2020" из-за коронавируса перенесли на 2021 год. Ранее организаторы заявляли, что все приобретенные в этом году билеты на фестиваль будут действительны.

- До встречи через год, - пишут организаторы на официальном сайте "Нашествия" и просят сохранять купленные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU