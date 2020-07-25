У жительницы Твери украли два велосипеда

25 Июль 2020 2020-07-25T15:52:23+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 27-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ночью из подъезда дома неизвестный похитил два принадлежащие ей велосипеда общей стоимостью 27 000 рублей.

Правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали место происшествия и места возможного сбыта краденого.

В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний житель Твери. Фигурант задержан.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU