У жительницы Твери украли два велосипеда
В дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 27-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ночью из подъезда дома неизвестный похитил два принадлежащие ей велосипеда общей стоимостью 27 000 рублей.
Правоохранители составили описание пропавшего имущества, обследовали место происшествия и места возможного сбыта краденого.
В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний житель Твери. Фигурант задержан.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU