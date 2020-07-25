2020-07-25T12:51:27+03:00
Общество

В Твери врача-педиатра детской областной больницы Владимира Дубынина наградили за многолетний труд

Ему вручен памятный знак главы города Твери
Ольга ТРОФИМОВА
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Владимиру Дубынину вручили памятный знак "Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского" Фото: областной минздравВладимиру Дубынину вручили памятный знак "Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского" Фото: областной минздрав
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Врачу-педиатру инфекционного отделения Владимиру Дубынину за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в охрану здоровья детского населения Твери и Тверской области был вручен памятный знак главы города Твери "Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского". Награждение состоялось накануне юбилея Владимира Александровича - 26 июля ему исполняется 75 лет.

Владимир Александрович родился на Кавказе, жил в Иваново, а потом переехал в Тверь (тогда Калинин).

Возглавлял детское инфекционное отделение в городской больнице №2. После закрытия, вслед за отделением переехал в городскую больницу №4. А с 2011 года перешел на работу в инфекционное отделение ГБУЗ "Детская областная клиническая больница".

- Я работаю в инфекционных отделениях с 1977 года, и мне моя работа очень нравится, - рассказывает Владимир Дубынин. - Для меня моя работа – это жизнь.

Общий стаж работы в медицине у Владимира Александровича уже 51 год, и пока он не планирует его прерывать. Врач увлекается поэзией, музыкой, любит балет. У него есть две внучки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Твери врача-педиатра детской областной больницы Владимира Дубынина наградили за многолетний труд
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