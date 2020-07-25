В Бельском районе Тверской области выявлен первый случай коронавируса
По данным оперативного штаба, на 25 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери. Первый заболевший выявлен в Бельском районе. До настоящего времени там коронавирусом никто не болел.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4423 человек.
3797 заболевших излечились от инфекции. 128 человек умерли, 498 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1461 (+9 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 377 (+2)
Лихославльский район 239
Калининский район 247.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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