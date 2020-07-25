В Бельском районе Тверской области выявлен первый случай коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T11:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба, на 25 июля 2020 в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери. Первый заболевший выявлен в Бельском районе. До настоящего времени там коронавирусом никто не болел.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4423 человек.

3797 заболевших излечились от инфекции. 128 человек умерли, 498 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1461 (+9 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 377 (+2)

Лихославльский район 239

Калининский район 247.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU