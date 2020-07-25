В Тверской области 3797 человек вылечились от коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T10:46:15+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса. Всего на 25 июля, инфекция выявлена у 4423 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3797 пациентов (+22 за сутки).

В настоящее время 498 (+6 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

128 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 25 июля, подтверждено 5871 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU