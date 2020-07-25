Жительница Тверской области оставила в банкомате 25 000 рублей
Их забрала другая женщина
Подозреваемая в краже задержанаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В дежурную часть полиции обратилась 63-летняя жительница города Кимры. Женщина сообщила о пропаже 25 000 рублей.
В ходе разбирательства установлено, что в день происшествия заявительница снимала деньги в банкомате. Совершив операцию, женщина забрала карту и ушла, а тем временем банкомат выдат запрашиваемую сумму. Деньги забрала женщина, которая в тот момент находилась рядом.
Личность подозреваемой в краже установлена. Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном.
По статье "Кража" ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU