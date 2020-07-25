Жительница Тверской области оставила в банкомате 25 000 рублей

25 Июль 2020 2020-07-25T10:36:44+03:00

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В дежурную часть полиции обратилась 63-летняя жительница города Кимры. Женщина сообщила о пропаже 25 000 рублей.

В ходе разбирательства установлено, что в день происшествия заявительница снимала деньги в банкомате. Совершив операцию, женщина забрала карту и ушла, а тем временем банкомат выдат запрашиваемую сумму. Деньги забрала женщина, которая в тот момент находилась рядом.

Личность подозреваемой в краже установлена. Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном.

По статье "Кража" ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU