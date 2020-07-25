Границы ещё четырех природоохранных территорий утвердили в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Решение об утверждении границ ещё четырёх таких территорий было принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Статус особо охраняемых территорий приобрели государственные природные заказники "Муравьиный заказник Полновский" в Осташковском городской округе площадью 150 га и "Заборовский" в Пеновском муниципальном округе (площадь болотных ассоциаций составляет 1260 га), а также памятники природы "Парк Зайковский", заложенный в 19 веке, и "Парк Горковский" - "памятник природы" в Кувшиновском районе.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. Там запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас скота, засорение мусором.