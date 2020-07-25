Водитель на иномарке снес мачту освещения в Твери

25 Июль 2020 2020-07-25T10:08:00+03:00

Водителю оказали помощь на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 24 июля, в районе дома №1 по улице Цветочной в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Альмера", наехал на столб.

Пострадавшего осмотрели на месте происшествия и оказали помощь. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Он пояснил, что уходил от столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU