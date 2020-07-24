Новые светофоры установят в Твери

24 Июль 2020 2020-07-24T22:40:07+03:00

Светофоры обновят на нескольких улицах по нацпроекту. Фото: администрация Твери

А также отремонтируют тротуары и добавят вдоль нескольких дорог пешеходные ограждения

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Этот вопрос рассмотрели на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей. Об этом сообщает областное правительство.

Установка новых светофоров и пешеходных ограждений, а также ремонт тротуаров в городе будут осуществлены на средства по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

8,3 млн рублей направят на обновление светофоров по улицам Благоева, Мусоргского, 2-я Красина, П. Савельевой, С. Перовской, Московскому шоссе и другим направлениям.

10,8 млн рублей выделяется на ремонт тротуаров по проспекту Победы, от Волоколамского шоссе до площади Терешковой.

3,4 млн рублей – на установку ограждений по Санкт-Петербургскому шоссе, улицам Советская, Туполева, Можайского, проспектам 50 лет Октября, Калинина, на площади Капошвара.

ИСТОЧНИК KP.RU