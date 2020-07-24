Новые светофоры установят в Твери
Этот вопрос рассмотрели на заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей. Об этом сообщает областное правительство.
Установка новых светофоров и пешеходных ограждений, а также ремонт тротуаров в городе будут осуществлены на средства по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8,3 млн рублей направят на обновление светофоров по улицам Благоева, Мусоргского, 2-я Красина, П. Савельевой, С. Перовской, Московскому шоссе и другим направлениям.
10,8 млн рублей выделяется на ремонт тротуаров по проспекту Победы, от Волоколамского шоссе до площади Терешковой.
3,4 млн рублей – на установку ограждений по Санкт-Петербургскому шоссе, улицам Советская, Туполева, Можайского, проспектам 50 лет Октября, Калинина, на площади Капошвара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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