2020-07-24T19:24:23+03:00
Общество

На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей

"Контроль трезвости" состоится в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
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На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 24 по 26 июля на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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