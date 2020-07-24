На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей

24 Июль 2020 2020-07-24T19:24:23+03:00

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В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 24 по 26 июля на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU