В Твери пройдет тестирование ГТО по легкоатлетическим и силовым упражнениям

24 Июль 2020 2020-07-24T18:10:26+03:00

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28 июля на стадионе "Текстильщик" состоится тестирование ГТО по легкоатлетическим упражнениям - метание мяча, метание спортивного снаряда, бег, челночный бег.

В четверг, 30 июля, там же состоится тестирование ГТО по силовым, гимнастическим упражнениям (наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине) и стрельбе из электронного оружия.

Сдача нормативов будет происходить по предварительной заявке.

Начало сотязаний в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU