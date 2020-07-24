В Твери пройдет тестирование ГТО по легкоатлетическим и силовым упражнениям
Оно пройдет на сталионе "Текстильщик"
В Твери пройдет тестирование ГТО Фото: администрация Твери
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28 июля на стадионе "Текстильщик" состоится тестирование ГТО по легкоатлетическим упражнениям - метание мяча, метание спортивного снаряда, бег, челночный бег.
В четверг, 30 июля, там же состоится тестирование ГТО по силовым, гимнастическим упражнениям (наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине) и стрельбе из электронного оружия.
Сдача нормативов будет происходить по предварительной заявке.
Начало сотязаний в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU