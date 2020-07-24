2020-07-24T18:12:20+03:00
Общество

Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина проведёт личный приём граждан

На встречу необходимо заранее записаться
Виктория ТУШКОВА
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Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru/Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru/
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Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина проведёт приём граждан.

На встречу ждут жителей Твери и области, желающих лично обсудить с омбудсменом вопросы защиты прав и интересов детей. Приём планируют провести 30 июля, в будущий четверг.

Чтобы гарантированно встретиться с Ларисой Мосолыгиной, необходимо заранее записаться по телефону: 8 (4822) 32-05-02.

Посетителей будут принимать в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тверской области (Тверь, площадь Михаила Тверского, дом 5, вход со стороны Советской).

ИСТОЧНИК KP.RU

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