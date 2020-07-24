2020-07-24T17:59:58+03:00
Общество

В тверской медсанчасти прошла тренировочная эвакуация

Медработникам напомнили о правилах пожарной безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Эвакуация прошла успешно Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиЭвакуация прошла успешно Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части № 4 города Твери провели тренировочную эвакуацию в региональной медико-санитарной части.

В учреждении проверили работу системы автоматической пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и работу эвакуационных выходов.

При подаче звукового сигнала автоматической пожарной сигнализации посетители и работники медицинского учреждения оперативно покинули здание согласно плану эвакуации.

После успешной эвакуации медработникам провели инструктаж и напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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