Саженцы роз на рынке в Торжке Тверской области не прошли проверку

24 Июль 2020 2020-07-24T17:52:08+03:00

Саженцы сняты с реализации Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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24 июля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке Торжка выявили факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что продавцы осуществляли реализацию саженцев плодовых деревьев и роз без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU