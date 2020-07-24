Саженцы роз на рынке в Торжке Тверской области не прошли проверку
Нарушения выявил Россельхознадзор
Саженцы сняты с реализации Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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24 июля сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке Торжка выявили факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.
В ходе рейда установлено, что продавцы осуществляли реализацию саженцев плодовых деревьев и роз без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.
Виновные лица привлечены к административной ответственности. Саженцы сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU