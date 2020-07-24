2020-07-24T17:41:28+03:00
Общество

Тверские госавтоинспекторы помогли раненому мужчине

Пострадаший получил тяжелую травму на дачном участке
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы оперативно доставили мужчину в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской областиГосавтоинспекторы оперативно доставили мужчину в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Калининском районе на автодороге примерно в 12 км от областного центра к инспекторам дорожно-патрульной службы за помощью обратился водитель. Мужчина пояснил, что его брат получил травму ноги, работая шлифовальной машинкой на дачном участке, и потерял много крови.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району старший лейтенант полиции Александр Константинов и лейтенант полиции Роман Богатов оказали доврачебную помощь пострадавшему и на служебном автомобиле со спецсигналами доставили раненого мужчину в ближайший травмпункт.

- В настоящее время жизнь мужчины вне опасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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