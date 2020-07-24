2020-07-24T16:17:30+03:00
Общество

Специалистов в Ржеве Тверской области будут учить без отрыва от производства

Возможности дистанционного обучения обсуждались на встрече педагогов с Андреем Белоцерковским
Ольга ТРОФИМОВА
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Возможности дистанционного обучения обсуждались на встрече педагогов с Андреем Белоцерковским Фото: ПТОВозможности дистанционного обучения обсуждались на встрече педагогов с Андреем Белоцерковским Фото: ПТО
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23 июля директор Центра стратегического инновационного развития высшей школы Тверского госуниверситета Андрей Белоцерковский обсудил с педагогами Ржева возможности дистанционного обучения.

Имея за плечами большой опыт работы в сфере образования, Андрей Белоцерковский убеждён, что востребованные ныне ИТ-технологии помогут вовлечь в образование высокого уровня молодёжь из районов Верхневолжья и Ржева, в частности.

- Здесь есть развитая промышленность, однако она способна существовать, только если предприятия будут обеспечены высококвалифицированными работниками, - отметил Андрей Белоцерковский.

По его мнению, классами и студенческими аудиториями для работников предприятий могли бы стать заводские цеха. Речь идёт о дистанционном обучении без отрыва от производства.

Напомнил Андрей Владленович и о позабытой системе распределения после получения специальности.

- Ржев, может стать центром дистанционного корпоративного обучения для всего северо-запада Тверской области, - уверен профессор. - А Тверской государственный университет стал бы координатором этого процесса и гарантом качества получаемого здесь дополнительного либо высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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