Одиннадцать случаев коронавируса подтвердили в Твери 24 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T15:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба, на 24 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пдиннадцать зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4393 человек.

3775 заболевших излечились от инфекции. 126 человек умерли, 492 пациента изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1451 (+11 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 375 (+3)

Лихославльский район 239 (+1)

Калининский район 247.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU