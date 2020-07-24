Одиннадцать случаев коронавируса подтвердили в Твери 24 июля
По данным оперативного штаба, на 24 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них пдиннадцать зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4393 человек.
3775 заболевших излечились от инфекции. 126 человек умерли, 492 пациента изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1451 (+11 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 375 (+3)
Лихославльский район 239 (+1)
Калининский район 247.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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