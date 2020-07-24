На улице Можайского в Твери пострадала девушка на мотоцикле

24 Июль 2020 2020-07-24T15:42:17+03:00

ДТП на улице Можайского в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Ее доставили в больницу

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Авария произошла днем, 24 июля, в районе дома №61 по улице Можайского в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота", протаранила мотоцикл "Хонда" под управлением 21-летней девушки.

С переломами и ушибами водителя мотоцикла доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU