Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила Тверскую область

24 Июль 2020 2020-07-24T13:49:14+03:00

Вместе с Игорем Руденей они открыли новый пешеходный мост через реку Дойбица

Изменить размер текста: A A

24 июля в Конаковском районе губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетили особую экономическую зону Завидово. Там, в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море", они открыли новый пешеходный мост через реку Дойбица.

- Развитие этого туристического кластера даст возможность комплексного развития территории, которая будет популярна у гостей из других регионов, – сказал Игорь Руденя.

- На три года у нас заложено порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей по программе, обеспечивающей строительство инфраструктуры – дорог, мостов. В ее рамках мы и открыли мост через Дойбицу, – отметила Зарина Догузова.

Мост строили ровно год, он имеет пять пролетов. Его длина – более 145 м, а ширина –2,5 м.

Областной казне он обошелся в 200 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU