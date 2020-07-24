24 Июль 2020 2020-07-24T13:31:50+03:00

Жителей Тверской области предупредили о дожде и грозах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 24 июля в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

Температура воздуха днем в пятницу составит +15...+18 градусов. В ночь на субботу похолодает до +5.

В условиях непогоды жителей и гостей Верхневолжья просят проявить внимание и осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU