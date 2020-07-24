2020-07-24T13:01:58+03:00
Экономика

По динамике промышленного производства Тверская область на предпоследнем месте в ЦФО

Таковы данные Тверьстата
Виктория ТУШКОВА
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По отношению к I полугодию прошлого года производство в Тверской области сократилось на 6,3%По отношению к I полугодию прошлого года производство в Тверской области сократилось на 6,3%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В первом полугодии 2020 года среди восемнадцати регионов Центрального федерального округа Тверская область оказалась на предпоследнем месте по динамике промышленного производства. Такие данные представил Тверьстат в очередном докладе о социально-экономическом положении региона.

По отношению к I полугодию 2019-го в I полугодии 2020 года индекс промышленного производства (показатель динамики объёмов производства по отношению к предыдущему периоду) у нас составил 93,7% (что характеризует спад производства на 6,3%).

Лидерами по динамике промышленного производства в I полугодии 2020 г. (по отношению к I полугодию 2019 г.) стали Тульская (+26,3%), Тамбовская (+13,1%) и Воронежская (+10%) области. Аутсайдеры: Калужская (-6%), Тверская (-6,3%) и Костромская (-20%) области.

В среднем по стране в первом полугодии производство показало отрицательную динамику в 3,5% (индекс промышленного производства составил 96,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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