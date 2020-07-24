2020-07-24T15:45:52+03:00
Происшествия

Подозреваемый в производстве и сбыте никотиновых смесей задержан в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый в производстве и сбыте никотиновых смесей задержан в Твери Фото: УМВД России по Тверской областиПодозреваемый в производстве и сбыте никотиновых смесей задержан в Твери Фото: УМВД России по Тверской области
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В нескольких магазинах Твери сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из городского отдела пресечен сбыт бестабачных никотиносодержащих смесей.

- Данная смесь на растительной основе без содержания табака является аналогом снюса, опасного для жизни и здоровья, оборот которого на территории РФ запрещен, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Также в продаже реализовывались зубочистки, леденцы, мармелад и фрукты с высоким содержанием никотина.

По подозрению в производстве и реализации запрещенных товаров задержан 29-летний житель Твери.

Совместно с Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК России по Тверской области при силовой поддержке "СОБР" Росгвардии по Тверской области проведено 13 обысков, в ходе которых изъяты компьютеры, сотовые телефоны, линия по производству смеси, коробки с готовой продукцией, пищевые добавки.

По части 2 статьи 238 УК РФ следственым комитетом регионального СКР возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

В Твери полицейские задержали подозреваемого в производстве и сбыте «снюсов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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