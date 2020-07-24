Пятнадцатилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

24 Июль 2020 2020-07-24T11:14:42+03:00

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Авария произошла 24 июля на 209-м км автодороги М-11 в Калининском районе Тверской области.

41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Мерседес", при движении в сторону Москвы наехала на ограждение.

В результате ДТП пострадала пятнадцатилетняя девочка. Её доставили в детскую областную клиническую больницу. Угрозы жизни нет. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU