Пятнадцатилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Угрозы жизни нет
Пострадавшую доставили в больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 24 июля на 209-м км автодороги М-11 в Калининском районе Тверской области.
41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Мерседес", при движении в сторону Москвы наехала на ограждение.
В результате ДТП пострадала пятнадцатилетняя девочка. Её доставили в детскую областную клиническую больницу. Угрозы жизни нет. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU