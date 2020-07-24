За сутки в Тверской области 14 человек вылечились от коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T11:06:51+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса. Всего на 24 июля, инфекция выявлена у 4393 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3775 пациентов (+14 за сутки).

В настоящее время 492 (+11 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

126 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 24 июля, подтверждено 5811 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU