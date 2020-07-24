Пять автобусов добавили на маршрут №19 в Твери

24 Июль 2020 2020-07-24T11:01:05+03:00

Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут Фото: ПТО

Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут

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В Твери по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени на маршрут №19 "Сахарово - Завод "Центросвар" добавили порядка пяти автобусов средней вместимости.

Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут.

Напомним, ранее на маршруте курсировал всего один автобус, что было крайне неудобно для жителей, которым приходилось добираться из "Юности" до Сахарово с пересадками.

Новое расписание заработает ориентировочно с 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU