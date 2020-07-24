Пять автобусов добавили на маршрут №19 в Твери
Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут
Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут Фото: ПТО
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В Твери по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени на маршрут №19 "Сахарово - Завод "Центросвар" добавили порядка пяти автобусов средней вместимости.
Интервал движения в пиковые часы сократится до 15 минут.
Напомним, ранее на маршруте курсировал всего один автобус, что было крайне неудобно для жителей, которым приходилось добираться из "Юности" до Сахарово с пересадками.
Новое расписание заработает ориентировочно с 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU