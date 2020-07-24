2020-07-24T10:38:09+03:00
Происшествия

Житель Тверской области оборудовал тепличный комплекс для выращивания наркосодержащих растений

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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На участке мужчина оборудовал целый тепличный комплекс Фото: УМВД России по Тверской областиНа участке мужчина оборудовал целый тепличный комплекс Фото: УМВД России по Тверской области
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Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела МВД России по Конаковскому району задержан 42-летний житель города Конакова.

На территории приусадебного участка гражданина в деревне Речицы Конаковского района в хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли части наркосодержащего растения массой более 220 г.

Там же на учатке полицейские обнаружили целый тепличный комплекс из строительных вагончиков, оборудованный водой, электричеством и вентиляцией, в котором подозреваемый культивировал запрещенные растения. Изъято не менее 35 кустов, контейнеры, удобрения, упаковка.

В отделе мужчина пояснил полицейским, что выращивал запрещенные растения для личного потребления.

По ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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