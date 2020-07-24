Житель Тверской области оборудовал тепличный комплекс для выращивания наркосодержащих растений
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела МВД России по Конаковскому району задержан 42-летний житель города Конакова.
На территории приусадебного участка гражданина в деревне Речицы Конаковского района в хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли части наркосодержащего растения массой более 220 г.
Там же на учатке полицейские обнаружили целый тепличный комплекс из строительных вагончиков, оборудованный водой, электричеством и вентиляцией, в котором подозреваемый культивировал запрещенные растения. Изъято не менее 35 кустов, контейнеры, удобрения, упаковка.
В отделе мужчина пояснил полицейским, что выращивал запрещенные растения для личного потребления.
По ч. 1 ст. 231 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU