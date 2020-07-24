Асфальтобетонный завод обокрали в Тверской области

24 Июль 2020 2020-07-24T09:26:51+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась руководитель одного из акционерных обществ. Женщина сообщила, что с территории асфальтобетонного завода в Конаковском районе были похищены 10 сливных металлических кранов, битумный насос и щитовое электрооборудование. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей и проверили возможные места сбыта краденого. Криминалисты изъяли следы обуви.

В ходе розыска личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался 38-летний житель Конаковского района, который вывез похищенное на легковом автомобиле. В полиции он признался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU