В Тверской области на краю проезжей части сбили пожилую женщину
Угрозы жизни нет
Пострадавшей пенсионерке оказана помощьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло 23 июля в районе дома №18 по улице Перовского в Торжке.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 31105 Волга", сбил пожилую женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.
Водитель пояснил, что прижался к обочине для разъезда со встречным автомобилем.
72-летняя женщина получила травмы. Ей оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU