2020-07-24T08:56:57+03:00
Происшествия

В Тверской области на краю проезжей части сбили пожилую женщину

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавшей пенсионерке оказана помощьПострадавшей пенсионерке оказана помощьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло 23 июля в районе дома №18 по улице Перовского в Торжке.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 31105 Волга", сбил пожилую женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.

Водитель пояснил, что прижался к обочине для разъезда со встречным автомобилем.

72-летняя женщина получила травмы. Ей оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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