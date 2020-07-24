В Тверской области на краю проезжей части сбили пожилую женщину

24 Июль 2020 2020-07-24T08:56:57+03:00

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ДТП произошло 23 июля в районе дома №18 по улице Перовского в Торжке.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 31105 Волга", сбил пожилую женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части навстречу движению.

Водитель пояснил, что прижался к обочине для разъезда со встречным автомобилем.

72-летняя женщина получила травмы. Ей оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU