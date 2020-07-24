2020-07-24T08:46:18+03:00
Общество

В Твери продолжается ремонт школ

Работа ведется при софинансировании из регионального бюджета
Ольга ТРОФИМОВА
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В тверских школах продлжается ремонт Фото: администрация ТвериВ тверских школах продлжается ремонт Фото: администрация Твери
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В Твери при участии в реализации государственной программы Тверской области "Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы" продолжается ремонт школ.

Наибольший объем работ проводится в МБОУ "Центр образования № 49". На капитальный ремонт кровли здания выделено 17,6 млн рублей.

В средней школе №15 к началу учебного года откроют отремонтированный кабинет для начальных классов на 25 человек, что позволит сократить количество школьников, обучающихся во вторую смену.

В школе № 51 отремонтирован спортзал, заменено освещение. Отремонтированы кабинеты, в том числе и для начальной школы, санузлы, системы отопления, приобретена мебель для столовой, ноутбуки, стенды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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