Губернатор ответил на жалобы жителей на недостаток автобусов №19 в Твери
Игорь Руденя заверил,что проблема будет вскоре решена
На маршрут выйдет больше автобусов. так сказал губернатор. Фото: ПТО
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В прямом эфире на канале Россия 24 Тверь ведущая передала губернатору Игорю Рудене жалобы жителей Твери на недостаток автобусов на 19-м маршруте.
Глава региона ответил, что скоро количество автобусов будет увеличено.
Игорь Руденя сообщил, что с понедельника там транспорт будет ходить в нормальном режиме
- С понедельника выходят дополнительные автобусы. Сейчас это будет порядка 5-6 автобусов по 80 мест каждый. Интервал между ними будет сокращен до 15 минут, - сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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