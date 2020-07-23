Губернатор ответил на жалобы жителей на недостаток автобусов №19 в Твери

23 Июль 2020 2020-07-23T22:23:14+03:00

На маршрут выйдет больше автобусов. так сказал губернатор. Фото: ПТО

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В прямом эфире на канале Россия 24 Тверь ведущая передала губернатору Игорю Рудене жалобы жителей Твери на недостаток автобусов на 19-м маршруте.

Глава региона ответил, что скоро количество автобусов будет увеличено.

Игорь Руденя сообщил, что с понедельника там транспорт будет ходить в нормальном режиме

- С понедельника выходят дополнительные автобусы. Сейчас это будет порядка 5-6 автобусов по 80 мест каждый. Интервал между ними будет сокращен до 15 минут, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU