2020-07-23T22:39:54+03:00
Общество

Выездные магистрали из Твери отремонтируют до 2024 года

Об в этом рассказал глава региона в прямом эфире
Александр ЖМУЛИН
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Запланирована большая работа по ремонту выездных дорог из Твери. Фото: скриншот/www.google.ru/mapsЗапланирована большая работа по ремонту выездных дорог из Твери. Фото: скриншот/www.google.ru/maps
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Губернатор Игорь Руденя 23 июля в телеэфире канала "Россия 24" Тверь осветил многие актуальные для региона темы. В том числе сообщил, сколько будет длится ремонт выездные дорог из областной столицы.

Речь идёт об автотрассе на Кимры, расширении Бежецкого шоссе до шести полос, а также, конечно, старицком и бурашевском направлениях. Кроме того, планируется построить новую дорогу напрямую от Восточного моста к Бежецкому шоссе.

Игорь Руденя заверил: выездные магистрали из Твери будут отремонтированы до 2024 года.

Также будет построен северный объезд Твери по трассе М-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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