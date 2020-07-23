Выездные магистрали из Твери отремонтируют до 2024 года

23 Июль 2020 2020-07-23T22:39:54+03:00

Запланирована большая работа по ремонту выездных дорог из Твери. Фото: скриншот/www.google.ru/maps

Об в этом рассказал глава региона в прямом эфире

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя 23 июля в телеэфире канала "Россия 24" Тверь осветил многие актуальные для региона темы. В том числе сообщил, сколько будет длится ремонт выездные дорог из областной столицы.

Речь идёт об автотрассе на Кимры, расширении Бежецкого шоссе до шести полос, а также, конечно, старицком и бурашевском направлениях. Кроме того, планируется построить новую дорогу напрямую от Восточного моста к Бежецкому шоссе.

Игорь Руденя заверил: выездные магистрали из Твери будут отремонтированы до 2024 года.

Также будет построен северный объезд Твери по трассе М-11.

ИСТОЧНИК KP.RU