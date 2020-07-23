Выездные магистрали из Твери отремонтируют до 2024 года
Губернатор Игорь Руденя 23 июля в телеэфире канала "Россия 24" Тверь осветил многие актуальные для региона темы. В том числе сообщил, сколько будет длится ремонт выездные дорог из областной столицы.
Речь идёт об автотрассе на Кимры, расширении Бежецкого шоссе до шести полос, а также, конечно, старицком и бурашевском направлениях. Кроме того, планируется построить новую дорогу напрямую от Восточного моста к Бежецкому шоссе.
Игорь Руденя заверил: выездные магистрали из Твери будут отремонтированы до 2024 года.
Также будет построен северный объезд Твери по трассе М-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»