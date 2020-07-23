2020-07-23T21:42:02+03:00
Экономика

Морковь и куриные яйца подорожали в Тверской области

Сливочное масло тоже выросло в цене
Виктория ТУШКОВА
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Морковка выросла в цене на 5,6%, а масло - на 3,2%.Морковка выросла в цене на 5,6%, а масло - на 3,2%.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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За неделю с 14 по 20 июля в Тверской области подорожали морковь, куриные яйца и сливочное масло. Таковы выводы еженедельного мониторинга цен на продукты, который проводит Тверьстат.

Морковка выросла в цене на 5,6%, за килограмм в магазинах просят в среднем около 39 рублей 60 копеек. Сливочное масло подорожало на 3,2%, цена за кило - 722 рубля 70 копеек. И десяток яиц стоит 52 рубля 77 копеек. Яйца прибавили в цене 2,9%.

Больше всего скинул в цене за указанный период репчатый лук - 6%. Килограмм лука продают по цене около 31 рубля.

Подешевела также капуста, что радует, так как неделю назад именно белокочанная показала самое резкое подорожание - на 5,8%. Теперь же она стала дешевле на 3,6% и стоит в среднем 25 рублей 80 копеек за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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