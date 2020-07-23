В Тверской области обучение в школах начнется в очном формате

23 Июль 2020 2020-07-23T21:28:28+03:00

Игорь Руденя сказал, что он сторонник очного обучения в школах. Фото: ПТО

Об этом сообщил глава региона

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1 сентября в школах Тверской области обучение начнётся в очном формате, если не будет каких-то чрезвычайных обстоятельств.

Об этом в прямом телеэфире 23 сообщил губернатор Игорь Руденя.

- Мы консультируемся с Роспотребнадзором и надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит начать учёбу, - пояснил Игорь Руденя. - Я - сторонник очного обучения. 1 сентября очень важно для первоклассников, выпускников, всех школьников и родителей, мы должны сделать им праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU