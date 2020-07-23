2020-07-23T21:17:23+03:00
Происшествия

В Твери судят женщину, которая облила спиртом и подожгла инвалида за отказ выпить с ней

От ожогов мужчина скончался в больнице
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Женщину обвиняют по пунктам «в,д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ .Женщину обвиняют по пунктам «в,д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ .Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Тверском областном суде начали слушать дело Аллы Колезовой, которую обвиняют в убийстве с особой жестокостью: по версии следствия она облила спиртом и подожгла беспомощного инвалида.

Согласно материалам дела, это произошло 10 мая 2019 года, в одной из квартир в посёлке Химинститута. Колезова облила спиртом и подожгла своего знакомого, 61-летнего инвалида, за то, что он отказался с ней выпить. Именно так она сама объяснила свой чудовищный поступок.

Несчастный мужчина был госпитализирован с поражением 35% тела и скончался 2 июня 2019 года.

- В судебном заседании допрошен ряд свидетелей обвинения, - сообщает пресс-служба суда. - Очередное судебное заседание пройдёт 24 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области обучение в школах начнется в очном формате
В Твери судят женщину, которая облила спиртом и подожгла инвалида за отказ выпить с ней
У губернатора Тверской области Игоря Рудени родилась дочь
Пятилетний ребёнок, выпавший из окна третьего этажа в Твери, находится в реанимации
На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы изменится режим работы светофора
В массовом ДТП на Новом мосту в Твери пострадали трое детей
В Тверской области семерых подростков осудили за совершение кражи
В Твери завершается первый этап строительства нового водовода
Семь человек заразились коронавирусом в Твери 23 июля
Губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области
Игорь Руденя ответил на вопрос о судьбе Речного вокзала в Твери
Росгвардейцы предотвратили две магазинные кражи в Тверской области
Пятилетний ребенок упал с третьего этажа в Твери
"Черных лесорубов" осудили в Тверской области
Двух пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями эвакуировали в Тверь на вертолете
В Тверской области пешеход попал под машину
В Тверской области 3761 человек вылечился после коронавируса
Двенадцатилетний велосипедист попал под машину в Тверской области
Власти Торопца Тверской области обязали убрать свалку с улиц города
В Твери инвалида незаконно привлекли к ответственности за неоплату парковки
Угон автомобиля раскрыли полицейские в Тверской области
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
Спасатели МЧС помогли аисту, повредившему крыло в Тверской области
Умер олимпийский чемпион и знаменитый хоккеист СКА Александр Гусев