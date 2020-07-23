В Твери судят женщину, которая облила спиртом и подожгла инвалида за отказ выпить с ней

23 Июль 2020 2020-07-23T21:17:23+03:00

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В Тверском областном суде начали слушать дело Аллы Колезовой, которую обвиняют в убийстве с особой жестокостью: по версии следствия она облила спиртом и подожгла беспомощного инвалида.

Согласно материалам дела, это произошло 10 мая 2019 года, в одной из квартир в посёлке Химинститута. Колезова облила спиртом и подожгла своего знакомого, 61-летнего инвалида, за то, что он отказался с ней выпить. Именно так она сама объяснила свой чудовищный поступок.

Несчастный мужчина был госпитализирован с поражением 35% тела и скончался 2 июня 2019 года.

- В судебном заседании допрошен ряд свидетелей обвинения, - сообщает пресс-служба суда. - Очередное судебное заседание пройдёт 24 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU