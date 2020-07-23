Пятый ребёнок родился у губернатора Тверской области Игоря Рудени
О радостном событии губернатор Игорь Руденя рассказал 23 июля в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
На вопрос телеведущей Игорь Руденя, счастливо улыбнулся и ответил, что у него действительно пополнение в семье, родилась дочь. Губернатор сообщил, что малышке дали имя Мария.
- Вспомнился веселый сюжет: приехали на одно сельхозпредприятие, а там говорят, что у механизатора Васи родилась тройня, все три мамы чувствуют себя хорошо, - пошутил Игорь Михайлович, а потом добавил. - У меня, хотел бы сказать, и жена та же, и мама та же.
Теперь у тверского губернатора три сына и две дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU
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