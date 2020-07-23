2020-07-23T21:01:03+03:00
Происшествия

Пятилетний ребёнок, выпавший из окна третьего этажа в Твери, находится в реанимации

О его состоянии рассказали в Детской областной клинической больнице
Виктория ТУШКОВА
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Даже, если ребёнок спит, не оставляйте раму открытой и не надейтесь на москитные сетки!Даже, если ребёнок спит, не оставляйте раму открытой и не надейтесь на москитные сетки!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пятилетний мальчик, выпавший из окна третьего этажа на бульваре Цанова, находится в реанимации. Напомним, ЧП произошло вчера, 22 июля. Пятилетний ребёнок, находившийся дома с отцом, взял стул, пододвинул его к окну, встал на подоконник и выпал из окна.

Сейчас малышом, получившим множественные травмы, занимаются медики детской областной больницы. Ребёнок осмотрен несколькими специалистами, прошёл компьютерную томографию и находится в реанимационном отделении, сообщает ДОКБ на своей страничке в соцсети.

С начала весны 2020 года этот случай стал седьмым по счёту падением из окна.

- От лица коллектива нашей больницы просим взрослых быть предельно бдительными по отношению к малышам: оставляя ребёнка в комнате одного, убедитесь, что окна надежно закрыты, - призывают специалисты детской областной больницы.

Медики также рекомендуют установить на окна надёжные запирающие устройства и ни в коем случае не надеяться на москитные сетки. Много трагедий происходит именно из-за них: ребёнок опирается на сетку и её крепления не выдерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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