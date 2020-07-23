Пятилетний ребёнок, выпавший из окна третьего этажа в Твери, находится в реанимации
Пятилетний мальчик, выпавший из окна третьего этажа на бульваре Цанова, находится в реанимации. Напомним, ЧП произошло вчера, 22 июля. Пятилетний ребёнок, находившийся дома с отцом, взял стул, пододвинул его к окну, встал на подоконник и выпал из окна.
Сейчас малышом, получившим множественные травмы, занимаются медики детской областной больницы. Ребёнок осмотрен несколькими специалистами, прошёл компьютерную томографию и находится в реанимационном отделении, сообщает ДОКБ на своей страничке в соцсети.
С начала весны 2020 года этот случай стал седьмым по счёту падением из окна.
- От лица коллектива нашей больницы просим взрослых быть предельно бдительными по отношению к малышам: оставляя ребёнка в комнате одного, убедитесь, что окна надежно закрыты, - призывают специалисты детской областной больницы.
Медики также рекомендуют установить на окна надёжные запирающие устройства и ни в коем случае не надеяться на москитные сетки. Много трагедий происходит именно из-за них: ребёнок опирается на сетку и её крепления не выдерживают.
ИСТОЧНИК KP.RU