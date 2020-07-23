На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы изменится режим работы светофора
С 25 июля светофорный объект на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы будет переведён в трёхфазный режим работы. Об этом сообщило УГИБДД России по Тверской области.
Режим работы светофора будет изменён по инициативе отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Твери и выполнен в соответствии с ГОСТом.
- Суть трехфазной работы светофора заключается в разделении пешеходного движения от транспортного и разделении встречных разъездов транспортных средств, - объяснили в пресс-службе ведомства.
Автомобили смогут повернуть без ожидания переходящих поперечную улицу пешеходов, что должно уменьшить заторы, а пешеходы - не опасаться поворачивающих на перекрестке автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU