На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы изменится режим работы светофора

23 Июль 2020 2020-07-23T16:11:53+03:00

В трехфазный режим работы он перейдет с 25 июля

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С 25 июля светофорный объект на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы будет переведён в трёхфазный режим работы. Об этом сообщило УГИБДД России по Тверской области.

Режим работы светофора будет изменён по инициативе отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Твери и выполнен в соответствии с ГОСТом.

- Суть трехфазной работы светофора заключается в разделении пешеходного движения от транспортного и разделении встречных разъездов транспортных средств, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Автомобили смогут повернуть без ожидания переходящих поперечную улицу пешеходов, что должно уменьшить заторы, а пешеходы - не опасаться поворачивающих на перекрестке автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU