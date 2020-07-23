В массовом ДТП на Новом мосту в Твери пострадали трое детей

23 Июль 2020 2020-07-23T15:58:35+03:00

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Авария произошла на Новом мосту в Твери днем, 23 июля.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 62-летний водитель, управляя автобусом "Мерседес Спринтер", выполняя заказные перевозки по маршруту Тверь-Торопец-Нелидово, столкнулся с автомобилем "Тойота" под управлением 33-летней женщины, которая, в свою очередь" врезалась в попутный "Митсубиси" под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали трое детей - пассажиры "Тойоты": двое мальчиков 10 и 6 лет (находился в кресле) и 9-летняя девочка. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. Угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU