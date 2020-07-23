В Тверской области семерых подростков осудили за совершение кражи

23 Июль 2020 2020-07-23T15:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

По обвинению в совершении кражи перед судом предстали семеро несовершеннолтених жителей поселка Селижарово. Они признаны виновными по п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2020 года пятеро молодых людей проникли на придомовую территорию дома, расположенного в Селижарово, и похитили имущество, а 19 февраля всемером повторно проникли в дом и забрали остальное. Ущерб составил свыше 127 тысяч рублей.

- Приговором суда каждому из несовершеннолетних назначено наказание от 6 до 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU