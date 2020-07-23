2020-07-23T15:31:57+03:00
Общество

В Твери завершается первый этап строительства нового водовода

Проект рассчитан до 2021 года
Ольга ТРОФИМОВА
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На объекте выполнена прокладка трубопровода протяжённостью 1039 метра Фото: администрация ТвериНа объекте выполнена прокладка трубопровода протяжённостью 1039 метра Фото: администрация Твери
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В Твери завершается первый этап работ по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Работы проводятся в рамках национального проекта "Экология".

Напомним, проект рассчитан на период с 2019 по 2021 год. За это время будет обновлено более 5 км труб. На эти цели из бюджетов трех уровней выдлено 275,85 миллиона рублей.

Данный водовод – одна из трёх основных магистралей, обеспечивающих питьевой водой более чем 97% жителей Твери.

- По состоянию на 20 июля на объекте выполнена прокладка трубопровода протяжённостью 1039 метра (открытым способом) и прокладка трубопровода протяжённостью 179 метров (закрытым способом, переход под рекой Тверцой), строительство водопроводной камеры с отключающими задвижками. Проведены археологические раскопки, - сообщили в администрации Твери.

По окончании работ подрядчик - ООО "Современные системы реновации" - обязан будет восстановить благоустройство данной территори.

ИСТОЧНИК KP.RU

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