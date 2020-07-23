Семь человек заразились коронавирусом в Твери 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T15:21:36+03:00

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По данным оперативного штаба, на 23 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4366 человек.

3761 заболевших излечились от инфекции. 124 человека умерли, 481 пациент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1441 (+7 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 372 (+1)

Лихославльский район 238

Калининский район 247 (+1).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU