Семь человек заразились коронавирусом в Твери 23 июля
По данным оперативного штаба, на 23 июля 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4366 человек.
3761 заболевших излечились от инфекции. 124 человека умерли, 481 пациент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1441 (+7 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 372 (+1)
Лихославльский район 238
Калининский район 247 (+1).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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