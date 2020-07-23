Игорь Руденя ответил на вопрос о судьбе Речного вокзала в Твери
23 июля губернатор Игорь Руденя в областном парламенте представил годовой отчет о проделанной в регионе работе и ответил на несколько вопросов депутатов. Один из них касался судьбы Речного вокзала в Твери.
Напомним, что он частично обрушился в августе 2017 году. Останки здания уже два с лишним года стоят в законсервированном виде и закрыты баннером.
Отвечая на вопрос, губернатор, отметил, что планы по восстановлению вокзала - в силе.
Игорь Руденя сказал, что как раз завтра, 24 июля, состоится встреча в Ростуризме, где также будет обсуждаться эта тема.
По словам губернатора, для начала восстановления Речного вокзала необходимо подготовить и оформить довольно много документов, так как зданию придан статус исторического памятника.
При этом необходимо выполнить две задачи: поднять нулевую отметку вокзала, чтобы избавиться от риска подтоплений, и учесть возможность для проведения археологических раскопок по стоявшему там некогда Отроч монастырю. На последнем аспекте особо акцентировал внимание губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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