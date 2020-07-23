Губернатор Игорь Руденя выступил с отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области

Игорь Руденя рассказал о работе в 2019 году Фото: ПТО

23 июля губернатор Игорь Руденя выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области об итогах работы в 2019 году.

Особое внимание в своем выступлении глава региона уделил дорожной отрасли, здравоохранению, туризму, социальной сфере и рассказал об инвестпроектах.

Так, благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Верхневоджье введено в эксплуатацию 476 километров дорог регионального и муниципального значения.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 50 учреждениях здравоохранения для детского и взрослого населения были проведены ремонтные работы.

За счёт федерального бюджета в Тверскую область поставлено 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Создан Региональный центр диспетчеризации скорой помощи. Активно развивалась служба санитарной авиации.

Глава региона также отметил развитие социальной сферы. Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию пять социальных объектов – две школы и детская поликлиника в Твери, два детских сада в Старице и Лихославльском районе.