Росгвардейцы предотвратили две магазинные кражи в Тверской области
В Конаково сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили несколько магазинных краж.
22 июля в продуктовом магазине на улице Энергетиков мужчина пытался украсть шесть банок кофе. 42-летнего злоумышленника задержали.
Похожий инцидент произошел в магазине на улице Привокзальная площадь. По прибытию на место группой задержания установлено, что 43-летняя безработная гражданка республики Армения, зарегистрированная в Москве, совершила хищение товара на сумму 2537 рублей.
Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU