2020-07-23T13:27:28+03:00
Происшествия

Росгвардейцы предотвратили две магазинные кражи в Тверской области

Задержанные переданы сотрудникам полиции
Ольга ТРОФИМОВА
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Росгвардейцы задержали двух магазинных воровРосгвардейцы задержали двух магазинных воровФото: Олег ЗОЛОТО
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В Конаково сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили несколько магазинных краж.

22 июля в продуктовом магазине на улице Энергетиков мужчина пытался украсть шесть банок кофе. 42-летнего злоумышленника задержали.

Похожий инцидент произошел в магазине на улице Привокзальная площадь. По прибытию на место группой задержания установлено, что 43-летняя безработная гражданка республики Армения, зарегистрированная в Москве, совершила хищение товара на сумму 2537 рублей.

Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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