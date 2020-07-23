Пятилетний ребенок упал с третьего этажа в Твери
Пострадавший госпитализирован
Пятилетний ребенок выпал из окна Фото: областной минздрав
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ЧП произошло 22 июля на бульваре Цанова в Твери. Пятилетний ребенок находился дома с отцом, взял на кухне стул, пододвинул его к окну, встал на подоконник и выпал из окна.
- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Пострадавший госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU