Пятилетний ребенок упал с третьего этажа в Твери

23 Июль 2020 2020-07-23T13:12:09+03:00

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ЧП произошло 22 июля на бульваре Цанова в Твери. Пятилетний ребенок находился дома с отцом, взял на кухне стул, пододвинул его к окну, встал на подоконник и выпал из окна.

- По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Пострадавший госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU