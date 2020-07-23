"Черных лесорубов" осудили в Тверской области

23 Июль 2020 2020-07-23T13:05:36+03:00

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Перед судом по обвинению в незаконной рубке леса предстали двое жителей Бологовского района - 35 и 49 лет.

Следствием установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемые, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления, вырубили ели и сосны в деревнях Поречье и Михайловское на сумму 4 192 654 руб.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы ранее судимому мужчине сроком на 3 года, другому фигуранту – 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, требования гражданского иска о взыскании ущерба удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU