Двух пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями эвакуировали в Тверь на вертолете
22 июля вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы совершил два вылета в районы.
Экстренная помощь потребовалась пациентам с сердечно-сосудичтыми заболеваниями.
На вертолете санавиации из Кашина эвакуирована пациентка с тяжёлым острым нарушением мозгового кровообращения, из первичного сосудистого центра Бежецкой ЦРБ - мужчина с острым инфарктом миокарда.
Для прохождения дальнейшего лечения оба пациента доставлены в региональный сосудистый центр областной клинической больницы.
Всего, по данным областного Минздрава, с 1 января по 19 июля 2020 года вертолеты санитарной авиации эвакуировали 103 человека, из них - 15 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU