Двух пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями эвакуировали в Тверь на вертолете

23 Июль 2020 2020-07-23T11:33:59+03:00

Они проходят лечение в сосудистом центре ОКБ

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22 июля вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы совершил два вылета в районы.

Экстренная помощь потребовалась пациентам с сердечно-сосудичтыми заболеваниями.

На вертолете санавиации из Кашина эвакуирована пациентка с тяжёлым острым нарушением мозгового кровообращения, из первичного сосудистого центра Бежецкой ЦРБ - мужчина с острым инфарктом миокарда.

Для прохождения дальнейшего лечения оба пациента доставлены в региональный сосудистый центр областной клинической больницы.

Всего, по данным областного Минздрава, с 1 января по 19 июля 2020 года вертолеты санитарной авиации эвакуировали 103 человека, из них - 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU