В Тверской области пешеход попал под машину

23 Июль 2020 2020-07-23T11:24:06+03:00

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ДТП произошло вечером, 22 июля, у дома №68 по улице Подольная в Торжкае.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на автомобиле "LADA 212140" при движении в сторону площади Ананьина наехал на 52-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в БСМП г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU