В Тверской области пешеход попал под машину
Пострадавший госпитализирован
Пострадавший госпитализирован в ТверьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП произошло вечером, 22 июля, у дома №68 по улице Подольная в Торжкае.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на автомобиле "LADA 212140" при движении в сторону площади Ананьина наехал на 52-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в БСМП г. Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU