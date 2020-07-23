2020-07-23T11:24:06+03:00
Происшествия

В Тверской области пешеход попал под машину

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадавший госпитализирован в ТверьПострадавший госпитализирован в ТверьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 22 июля, у дома №68 по улице Подольная в Торжкае.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель на автомобиле "LADA 212140" при движении в сторону площади Ананьина наехал на 52-летнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в БСМП г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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