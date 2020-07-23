В Тверской области 3761 человек вылечился после коронавируса
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 22 июля, инфекция выявлена у 4366 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3761 пациентов (+12 за сутки).
В настоящее время 481 (+14 за минувшие сутки) заражённый остается под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
124 (+2 за минувшие сутки) человека скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 23 июля, подтверждено 5848 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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